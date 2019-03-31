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  • 31.03.2019
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Oyuncu , ticarete atılan ünlülere katıldı

Fıstık gibi yatırım

Oyuncu Mert Öcal, ticarete atılan ünlülere katıldı. Öcal, kısa süre önce 'Saor' adlı fıstık ezmesi markasını hayata geçirdi. Ünlü oyuncu, markasının duyurusunu önceki gün da yaptı. Sporculara özel fıstık ezmesi de ürettiklerini söyleyen Öcal, yeni projesini ise şöyle anlattı:

"İki çeşit ürünle sektöre girdik. Ancak çeşitlerimiz artacak. Ürünlerimizi sosyal medya ve internet yoluyla satışa çıkardık. Markamız, önümüzdeki günlerde ise büyük marketlerde yerini alacak. Organik ürünlerimiz 'den özel olarak getirtilen fıstıklarla üretiliyor."

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