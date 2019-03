Ocak ayında Kaan Günay'la birlikte olmaya başlayan Jessica Michel Serfaty, Türkiye aşığı olup çıktı. ABD'li model, önceki gün de Türk bayraklı paylaşım yaptı. Jessica Michel Serfaty'nin 692 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabında yaptığı paylaşımına "Come to Turkey", "Yeni gelinimiz Jessica", "Adriana Lima out, Jessica in" yorumları yapıldı.

ABD'li model, Kaan Günay'la paylaştığı bu karenin altına Türk bayrağı emojisi ekledi.