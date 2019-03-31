Şarkıcı Mustafa Sandal ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşayan ve kısa bir süre sonra ayrılan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'teydi.
Şarkıcı Mustafa Sandal ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşayan ve kısa bir süre sonra ayrılan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'teydi.
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