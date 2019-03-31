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  • 31.03.2019
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’dan boşanıp, işadamı Sadettin Saran’la kısa süreli aşk yaşayan isyan etti

’dan boşanıp, işadamı Sadettin Saran’la kısa süreli aşk yaşayan ’e, eski eşiyle komşu olması soruldu. Sırp şarkıcı, “'nın değil, işime yakın olmak istedim” diye konuştu.

Şarkıcı Mustafa Sandal ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra işadamı Sadettin Saran ile aşk yaşayan ve kısa bir süre sonra ayrılan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Bebek'teydi.

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