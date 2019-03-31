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  • 31.03.2019
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, 'de kucağına aldığı oğlu Alex'le renkli paylaşımlarını sürdürüyor

Bir tutam mutluluk

Sosyal medya fenomeni , geçen ay 'de kucağına aldığı oğlu Alex'le renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Öztürk, önceki gün de bu kareye "Bir tutam mutluluk" notu düştü.

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