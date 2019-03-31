Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, geçen ay ABD'de kucağına aldığı oğlu Alex'le renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Öztürk, önceki gün de bu kareye "Bir tutam mutluluk" notu düştü.
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, geçen ay ABD'de kucağına aldığı oğlu Alex'le renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Öztürk, önceki gün de bu kareye "Bir tutam mutluluk" notu düştü.
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