ATV'nin bu sezon ekrana fırtına gibi başlayan dizisi Hercai, Mardin'e olan ilgiyi artırdı. Reyting rekotmeni dizinin çekildiği konak, ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.
ATV'nin bu sezon ekrana fırtına gibi başlayan dizisi Hercai, Mardin'e olan ilgiyi artırdı. Reyting rekotmeni dizinin çekildiği konak, ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.
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