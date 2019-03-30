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  • 30.03.2019
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ve 'in oynadığı Mardin’i dünya manşetlerine taşıdı! Hercai'nin çekildiği konağa ünlü akını

ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden , Mardin’i dünya manşetlerine taşıdı. Midyat’taki konağa, birçok ülkeden gelen turistin yanı sıra, jet sosyetenin de ilgi odağı oldu…

ATV'nin bu sezon ekrana fırtına gibi başlayan dizisi Hercai, Mardin'e olan ilgiyi artırdı. Reyting rekotmeni dizinin çekildiği konak, ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.

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