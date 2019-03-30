Damat Tween'in sahibi Süleyman Orakçıoğlu'nun güzel eşi Ahu Orakçıoğlu hafta içi alışveriş için geldiği Kanyon'da objektiflerimize takılan tanıdık simalar arasındaydı. Uzun süre mağazaları dolaşan Ahu Hanım, daha sonra Gina'da kahvesini içtikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
- Saklambaç
- 30.03.2019
- Gazete
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