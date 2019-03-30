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  • 30.03.2019
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 Tween'in sahibi 'nun eşi alışveriş turunda

Ahu Hanım Gina'da
Damat Tween'in sahibi 'nun güzel eşi hafta içi alışveriş için geldiği Kanyon'da objektiflerimize takılan tanıdık simalar arasındaydı. Uzun süre mağazaları dolaşan Ahu Hanım, daha sonra Gina'da kahvesini içtikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

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