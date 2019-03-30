Almanya'dan Türkiye'ye geldiği günden beri kazandıklarını gayrimenkule yatıran Wilma Elles'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, başına dert oldu! Kerem Göğüş'le evliliğinden iki çocuğu olan güzel oyuncu, "Kazancımla 16 daire ve bir dükkan sahibi oldum" sözleriyle olay yaratmıştı. Alman arkadaşlarına Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda da tavsiye verdiğini söyleyen Elles, "İyi kira gelirim var" demişti. Önceki gün Olimpa Avm'de açılan Crystal Estetik'e giden Wilma Elles'e mal varlığıyla ilgili yaptığı bu açıklama hatırlatıldı.





KAFALAR KARIŞTI...

Bu soruya yanıt vermek istemediğini söyleyen Alman oyuncu, nedenini ise şöyle açıkladı: "Benim çocuklarım var. Çocuklarımı kaçırırlar diye korkuyorum. Benden para istiyorlar, yazıyorlar. Ben korkuyorum. O yüzden bana bunları sormayın." Elles'in kimden korktuğu ise merak konusu oldu.



"İyi kira gelirim var" diyen Alman oyuncu, herkesin kendisinden para istediğini ve bu nedenle korkuya kapıldığını açıkladı.