Önceki akşam marka elçisi olduğu Head&Shoulders davetine katılan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle büyüledi. Birçok ünlü ismin katıldığı davette özel hayatıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu Kerem Bürsin'le ilgili şunları söyledi:



"Birlikteliğimiz gayet güzel gidiyor. Hatta bir süredir Amerika'daydı; bu akşam dönüyor. Ben de buradan çıkıp onunla buluşacağım." Serenay Sarıkaya, albüm çıkaracağıyla ilgili haberleri de yalanladı.



Kerem Bürsin, ABD'den dönerken uçakta karşılaştığı Işın Karaca ve eşi Tuğrul Odabaş ile İstanbul'a gelince böyle poz verdi.

Sarıkaya, her zamanki gibi güzelliği ile yürekleri hoplattı.