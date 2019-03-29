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  • 29.03.2019
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ile kendi gibi oyuncu eşi , için dengeli besleniyor

Sağlık avcıları
Sedef Avcı ile kendi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı, için dengeli beslemeden şaşmıyor. Bir çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Avcı, önceki gün de yeşil elma yiyen eşiyle bu kareyi paylaştı. Muzip halleriyle dikkat çeken ikilinin bu karesi gülümsetti.

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