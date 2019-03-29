Sedef Avcı ile kendi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı, sağlıklı yaşam için dengeli beslemeden şaşmıyor. Bir çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Avcı, önceki gün de yeşil elma yiyen eşiyle bu kareyi paylaştı. Muzip halleriyle dikkat çeken ikilinin bu karesi gülümsetti.
- Saklambaç
- 29.03.2019
- Gazete
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