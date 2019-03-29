İsrail kökenli Amerikalı oyuncu Natalie Portman, Los Angeles'taki evinde büyük bir panik yaşadı. Geçtiğimiz Ocak ayında evine izinsiz girdiği için uzaklaştırma cezası alan saplantılı hayranını bahçede gören 37 yaşındaki oyuncu, hemen polisi aradı. Eve giden ekipler, 23 yaşındaki James Edward Pearce'ı yeniden gözaltına aldı.
- Saklambaç
- 29.03.2019
- Gazete
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