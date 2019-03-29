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  • 29.03.2019
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'ın sapık hayranı gözaltında

İsrail kökenli Amerikalı oyuncu , 'taki evinde büyük bir panik yaşadı.

Sapık hayranı gözaltında
İsrail kökenli Amerikalı oyuncu Natalie Portman, 'taki evinde büyük bir panik yaşadı. Geçtiğimiz Ocak ayında evine izinsiz girdiği için uzaklaştırma cezası alan saplantılı hayranını bahçede gören 37 yaşındaki oyuncu, hemen polisi aradı. Eve giden ekipler, 23 yaşındaki James Edward Pearce'ı yeniden gözaltına aldı.

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