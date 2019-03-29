Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, önceki gün Almanya'da kızı Liya ile güzel havanın tadını çıkarttı. O anın fotoğrafını Intagram'da paylaşan genç oyuncu, "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye konuştu.
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, önceki gün Almanya'da kızı Liya ile güzel havanın tadını çıkarttı. O anın fotoğrafını Intagram'da paylaşan genç oyuncu, "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye konuştu.
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