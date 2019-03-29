ABD'li aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist George Clooney (57) ile avukat Amal Alamuddin (41) 2013'te tanıştı. Birbirlerine tutulan ikili çok kısa bir flört döneminin ardından nikah kıydı. Yakışıklı oyuncu eşini "Gülümsemesiyle kalbimi eritebilen tek insan" sözüyle anlattı. Dünyanın en büyük film-dizi platformu ise bu aşk hikayesini beyaz perdeye taşıma kararı aldı. Ünlü çifte 150 milyon dolar teklif yaptı. Ancak sektöre yeni giren ikinci dev firma ise fiyatı artırıp, çiftin aklını karıştırdı.





Proje gerçek olursa; Amal'ı yakın dostu olan Hintli oyuncu Priyanka Chopra canlandıracak.