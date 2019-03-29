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  • 29.03.2019
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ve barışıyor mu? İlker Kaleli Burçin Terzioğlu'nun fotoğrafını beğendi

Geçen yılki ayrılıklarıyla hayranlarını üzen ve , önceki gün barışma sinyali verdi. Güzel oyuncu, Kaleli’nin Instagram’daki fotoğrafını beğendi. ‘Barışma sinyali’ olarak yorumlanan bu beğeni, çiftin hayranlarını sevindirdi.

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