Geçen yılki ayrılıklarıyla hayranlarını üzen Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, önceki gün barışma sinyali verdi. Güzel oyuncu, Kaleli’nin Instagram’daki fotoğrafını beğendi. ‘Barışma sinyali’ olarak yorumlanan bu beğeni, çiftin hayranlarını sevindirdi.
Üçbuçuk yıllık aşkları beş ay önce biten BurçinTerzioğlu ile İlker Kaleli cephesinde sürpriz gelişme…
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