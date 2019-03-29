Alice' müzikaliyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, güler yüzlü haliyle yine gönülleri fethetti.
Alice' müzikaliyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, güler yüzlü haliyle yine gönülleri fethetti.
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