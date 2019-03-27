İtalyan moda devi Missoni'nin yeni kampanyası için Kapadokya'ya giden Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Bella Hadid, dün eşsiz bölgede çekim yaptı. Sabahın erken saatlerinde uyanan seksi model kitap okuyup, gün doğumunun tadını çıkarttı.
İtalyan moda devi Missoni'nin yeni kampanyası için Kapadokya'ya giden Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Bella Hadid, dün eşsiz bölgede çekim yaptı. Sabahın erken saatlerinde uyanan seksi model kitap okuyup, gün doğumunun tadını çıkarttı.
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