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  • 28.03.2019
  • Gazete

, paylaşımıyla renklendirdi

Ceyda çiçek açtı
Güzel oyuncu Ceyda Ateş, önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi. Güzel oyuncu, kafasındaki rengarenk güllerle poz verdi.

Sosyetik işadamı eşi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ateş, sıfır makyajlı haliyle fotoğraf çektirerek de özgüvenini konuşturdu.

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