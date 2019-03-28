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  • 28.03.2019
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, yaz aylarında çıkacak yeni şarkıları için kolları sıvadı, Mustafa Ceceli ile stüdyoda buluştu

Sürpriz buluşma
Türk 'nin sevilen ismi Burcu Güneş, yaz aylarında çıkacak yeni şarkıları için kolları sıvadı... Geçtiğimiz sene yayınladığı proje albümünde söylediği türkülerle büyük ses getiren Güneş, Ceceli'yle stüdyoda buluştu. Sanatçının yeni şarkılarının aranjesini yapan Ceceli, 'le stüdyoda çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Yakında Türk Pop Müziği'ne ufo iniyor, hayırlı olsun" notunu düştü.

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