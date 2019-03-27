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  • 27.03.2019
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ile beş aydır birlikte olduğu işletmeci mutluluk pozu verdi

Damattan kutlama
Sempatik oyuncu Ezgi Mola ile beş aydır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı'nın aşkı sürüyor. Ünlü çift, önceki gün İstinyePark'ta mutluluk pozları verdi...

Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerdeki utangaç tavırlarından ise eser yoktu. Bu arada , 29 Mart'taki yaş günü için sevgilisinin kendisine bir kutlama partisi organize ettiğini söyledi.

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