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  • 27.03.2019
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, partilere ara verdi! Subaşı yüzünü unuttuğu kızı ile bir araya geldi

Çılgın yaşamıyla eleştiri yağmuruna tutulan , partilere ara verdi. Yüzünü unuttuğu kızıyla bir araya geldi. Evladının velayetini de kaybeden Subaşı, “Seyahat ettiğim için ’yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremem” diyerek herkesi şoke etti.

Vay anasını

Televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle uçağa atlayıp partilerden partilere uçan Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı... Tel Aviv tatilinden döner dönmez soluğu kızının yanında alan Subaşı, uzun bir alışveriş turu yaptı. Annesinin peşinde yorulan Melisa ise Subaşı'nın omzunda uyuyarak günü tamamladı.

SKANDAL AÇIKLAMA
Kızı 'nın velayetinin 'ya verilmesi hakkında konuşan , bir kez daha olay yarattı. İşte Subaşı'nın herkesi şaşkına çeviren açıklamaları: "Öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın 'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurt dışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum."



ŞIMARIK SARIŞIN
İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile önce Maldivler'de sonra da İsrail'de eğlenen Subaşı, şöyle devam etti: "İstanbul'da çok kalmıyorum. Sürekli seyahatteyim. Oyunculuk yaparsam, sık seyahat edemem. Sarışınlar da zengin ve gösterişli şımarık rolleri oynar. Bir filmde oynarsam bu rolü oynarım..."

Küçük Melisa, annesinin temposuna ayak uyduramadı.


Yerinde durmayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde de ve Bali'ye gitmeyi planlıyor.

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