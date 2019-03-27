Televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle uçağa atlayıp partilerden partilere uçan Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı... Tel Aviv tatilinden döner dönmez soluğu kızının yanında alan Subaşı, uzun bir alışveriş turu yaptı. Annesinin peşinde yorulan Melisa ise Subaşı'nın omzunda uyuyarak günü tamamladı.

SKANDAL AÇIKLAMA

Kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında konuşan Şeyma Subaşı, bir kez daha olay yarattı. İşte Subaşı'nın herkesi şaşkına çeviren açıklamaları: "Öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurt dışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum."





ŞIMARIK SARIŞIN

İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile önce Maldivler'de sonra da İsrail'de eğlenen Subaşı, şöyle devam etti: "İstanbul'da çok kalmıyorum. Sürekli seyahatteyim. Oyunculuk yaparsam, sık seyahat edemem. Sarışınlar da zengin ve gösterişli şımarık rolleri oynar. Bir filmde oynarsam bu rolü oynarım..."

Küçük Melisa, annesinin temposuna ayak uyduramadı.



Yerinde durmayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde de Afrika ve Bali'ye gitmeyi planlıyor.