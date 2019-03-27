Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün eşi Emre Yetkin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen ikili, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş boyunca birbirinden ellerini bir an olsun ayırmayan çiftin mutluluğu, "Burcu Biricik'in biricik eşi" esprisi yaptırdı...
- Saklambaç
- 27.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.