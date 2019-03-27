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  • 27.03.2019
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Güzel oyuncu ,eşi ile birlikte 'nde görüntülendi

Biricik eşim
Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün eşi Emre Yetkin ile birlikte 'nde görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen ikili, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş boyunca birbirinden ellerini bir an olsun ayırmayan çiftin mutluluğu, "Burcu Biricik'in biricik eşi" esprisi yaptırdı...

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