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  • 27.03.2019
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'nun kendi gibi şarkıcı oğlu 'le oyuncu 'un aşkı adım adım evliliğe gidiyor

Serçe gelini

Sezen Aksu'nun kendi gibi şarkıcı oğlu Mithat Can Özer'le oyuncu Alina Boz'un aşkı adım adım evliliğe gidiyor. 37 yaşındaki Özer'le bir buçuk yıldır birlikte olan Boz, önceki gün İstMarina 'deydi. 21 yaşındaki Boz'un parmağındaki alyans gözden kaçmadı.



Güzel oyuncu, görüntülendiğini fark edince alyansını gizlemeye çalışsa da iş işten geçmişti. Özer'le aşkını gözlerden uzak yaşayan 'un alyans takması da ikilinin sessiz sedasız nişanlandığını düşündürdü. Oyuncunun yüzüğü "Alina, Minik Serçe'ye gelin gidiyor" dedirtti.
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz yıl böyle objektife takılmıştı.
Sezen Aksu, oğlunun mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyor.

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