AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, önceki akşam hayranı olduğu atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini ziyaret etti. Yıldırım, dizinin oyuncuları Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer ile bir araya geldi. Yıldırım, tüm ekibi tebrik etti.



Sıkı bir EDHO takipçisi olduğunun söyleyen İsmet Yıldırım, şu sözlerle de dizi sektörünün başarısını vurguladı: "Bu sette 120 kişi çalışıyor. Türk dizilerinde ihracatta ABD'den sonra biz geliyoruz. 800 milyon insan, her gün Türk dizilerini takip ediyor. Bu bir milli gururdur."





EDHO ekibi, İsmet Yıldırım'la renkli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yıldırım, ziyaretiyle dizinin mutfağını yakından gördü.

Doğan SAVAŞ