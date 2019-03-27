Usta sanatçı Kayahan için 29 Mart'taki yaş günü öncesi anma gecesi düzenlendi. Merhum sanatçının eski eşi İpek Açar'ın ev sahipliğinde önceki akşam Artı Sahne'de gerçekleşen etkinliğin sunucusu Kayahan'ın kızı Beste Açar'dı. Dedesine benzerliğiyle dikkat çeken Kayahan'ın torunu Rüzgar, annesi Beste Açar ve İpek Açar'la 'Bir Aslan Miyav Dedi' şarkısını seslendirdi.



Nilüfer de gecede Kayahan şarkıları söyledi.