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  • 27.03.2019
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Usta sanatçı için 'taki öncesi anma gecesi düzenlendi

Usta unutulmadı

Usta sanatçı Kayahan için 'taki öncesi anma gecesi düzenlendi. Merhum sanatçının eski eşi İpek Açar'ın ev sahipliğinde önceki akşam Artı Sahne'de gerçekleşen etkinliğin sunucusu Kayahan'ın kızı Beste Açar'dı. Dedesine benzerliğiyle dikkat çeken 'ın torunu Rüzgar, annesi ve 'la 'Bir Aslan Miyav Dedi' şarkısını seslendirdi.


Nilüfer de gecede Kayahan şarkıları söyledi.

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