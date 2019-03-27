Geçen yıl Bebek'teki evine hırsız giren Cansu Dere, talihsiz olay sonrası rotasını Anadolu Yakası'na çevirmişti. Yıllardır oturduğu Bebek'ten Kandilli'deki güvenlikli bir siteye taşınan Dere, Avrupa Yakası'ndan 4 ay uzak kalabildi. Önceki gün Etiler'de objektife yansıyan güzel oyuncu, "Bu hafta Bebek'e geri dönüyorum" müjdesi verip ekledi: "20 senedir Avrupa Yakası'nda yaşıyorum. Bu yüzden olmadı, buradan kopamadım. Ama karşı taraf benim için güzel bir maceraydı." Ünlü oyuncu, yeni projeleri ve son dönemdeki internet dizileri içinse şöyle konuştu:

EKRANA DÖNÜYOR

"Önümüzdeki sene yeni bir diziyle ekranlara dönüyorum. Projelerde daha çok senaryoyla ilgileniyorum. Bana bir senaryo geliyor. İşin kişisel platform mu, yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda ya da internette olmak benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye..." Dere, şarkıcılığa soyunan Gökçe Bahadır ve Bergüzar Korel gibi meslektaşları hatırlatılınca da "Benim öyle bir merakım yok" dedi.

BIR ZAMANLAR ÇUKUROVA FANATİĞİ

Dere, perşembe akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen ve reyting rekorları kıran 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin hayranı olduğunu söyledi. Cansu Dere, başroldeki usta oyuncu Vahide Perçin'e de övgüler yağdırdı.

ALAKURT'A TEPKİLİ

GÜZEL oyuncu eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkındaki tepki çeken çirkin açıklaması hatırlatılınca "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım" dedi.

YENI GÖZDESİ HERCAİ

ATV'nin dizilerini büyük bir beğeniyle yakından takip ettiğini dile getiren Dere, yıllar önce oynadığı 'Sıla' dizisiyle 'Hercai'yi özdeşleştirdiğini belirtip yine Sıla gibi Mardin'de çekilen diziyi beğendiğini söyledi.

Aydın HAMZA