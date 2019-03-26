Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den gülümseten paylaşım… Uzerli, önceki akşam kurabiye keyfi yaptı. Ünlü oyuncu, ağzındaki kurabiyeyle verdiği pozu da 'Kurabiye Canavarı' karakteriyle paylaştı. Uzerli, bu kareyle muzipliğini konuşturdu.