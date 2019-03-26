Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den gülümseten paylaşım… Uzerli, önceki akşam kurabiye keyfi yaptı. Ünlü oyuncu, ağzındaki kurabiyeyle verdiği pozu da 'Kurabiye Canavarı' karakteriyle paylaştı. Uzerli, bu kareyle muzipliğini konuşturdu.
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den gülümseten paylaşım… Uzerli, önceki akşam kurabiye keyfi yaptı. Ünlü oyuncu, ağzındaki kurabiyeyle verdiği pozu da 'Kurabiye Canavarı' karakteriyle paylaştı. Uzerli, bu kareyle muzipliğini konuşturdu.
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