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  • 26.03.2019
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Meryem Uzerli'den gülümseten paylaşım

Kurabiye canavarı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den gülümseten paylaşım… Uzerli, önceki akşam kurabiye keyfi yaptı. Ünlü oyuncu, ağzındaki kurabiyeyle verdiği pozu da 'Kurabiye Canavarı' karakteriyle paylaştı. Uzerli, bu kareyle muzipliğini konuşturdu.

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