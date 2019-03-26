Yıllara meydan okuyan sosyetik Mine Kalpakçıoğlu ile popçu Sertab Erener, Prof. Dr. Canan Karatay'ın hışmına uğramıştı. Karatay, genç kalmayı sağlayan telomerleri uzatmak için takviye hap alan ikiliyi eleştirmişti.

54 yaşındaki sosyetik işkadını ise Karatay'a taşını attı: "Biz uzmanları dinliyoruz; araştırma dahi yapmadan medyada ileri geri konuşan doktorları değil."