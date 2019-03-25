Takvim yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Nafiz Karagözoğlu, Prof. Canan Karatay'ın açıklamalarını farklı yorumladı...
- Sağlık
- 25.03.2019
- Gazete
Takvim yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Nafiz Karagözoğlu, Canan Karatay’ın açıklamalarını yorumladı
Takvim yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Nafiz Karagözoğlu, Prof. Canan Karatay’ın açıklamalarını farklı yorumladı: Beyaz ekmek tüketilmelidir. Zeytinyağı bardak bardak içilmez. İçilirse tansiyonu yükseltir. Doğru pişirilen pirinç pilavı zararlı değildir.
Takvim yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Nafiz Karagözoğlu, Prof. Canan Karatay'ın açıklamalarını farklı yorumladı...
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