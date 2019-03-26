Reytingleri alt üst eden ATV'nin yeni dizisi 'Hercai' sosyal medyada da damga vurdu. Dizinin YouTube kanalı da büyük ilgi gördü. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizinin kanalı bir haftada en çok abone kazanan kanal oldu. Kanal, dünya listesinde de ilk 190 arasına girmeyi başardı.
- Saklambaç
- 26.03.2019
- Gazete
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