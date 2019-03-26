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  • 26.03.2019
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ile boşanan , kan kaybına uğradı

Sanal gündem peşine düştü!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra şöhretinden eser kalmayan Şeyma Subaşı, kan kaybına uğradı. Daha önce yurt dışından bol bol paylaşım yapan Subaşı'nın seyahatleri azaldı.



Genç kadının geçtiğimiz bir haftada takipçi sayısı yaklaşık 19 bin düştü. DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, önceki gün de yüzüklü paylaşım yaparak adından söz ettirmeye çalıştı.
Takipçi sayısı bir haftada 18 bin 780 azalan Subaşı, yüzüğüyle gizem yarattı.

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