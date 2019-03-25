Selamı Şahin'e pastalı sürpriz

Selamı Şahin, önceki akşam Girne'deki Merit Park Hotel'de sevenleriyle buluştu. Sahnelerdeki 53. yılını geride bırakan Şahin'e konserinde pastalı sürpriz yapıldı. Ünlü sanatçı, yeni albümü 'Baştan Başa Sen'i kutlamak için özel yaptırılan pastayı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Şahin, pastayı alkışlar eşliğinde kesti.
- Saklambaç
- 25.03.2019
- Gazete
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