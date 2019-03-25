Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul Maçka'da bulunan Park Hyatt otelini satın aldı. Şubat ayında kurduğu Nusret Turizm Yatırım A.Ş. ile oteli devralan Gökçe, anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Nusret, imzayı atar atmaz ailesiyle birlikte oteline ziyaret yaptı. Tüm yakınlarıyla otelin önünde sıralanan ünlü işletmeci, çektirdiği hatıra pozlarını da sosyal medyada paylaştı.



HAYALİ GERÇEK OLDU

Nusret, satın alma işlemi sırasında "Benim için hayal olan, bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazmıştı.