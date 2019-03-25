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, ’daki otelini satın aldı

, ’daki otelini satın aldı. Tüm ailesine oteli gezdiren ünlü işletmeci, çektirdiği hatıra pozlarını da paylaştı...

Aile oteli

Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde 'da bulunan otelini satın aldı. Şubat ayında kurduğu Nusret Turizm Yatırım A.Ş. ile oteli devralan Gökçe, anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Nusret, imzayı atar atmaz ailesiyle birlikte oteline ziyaret yaptı. Tüm yakınlarıyla otelin önünde sıralanan ünlü işletmeci, çektirdiği hatıra pozlarını da paylaştı.

HAYALİ GERÇEK OLDU
Nusret, satın alma işlemi sırasında "Benim için hayal olan, bugün gerçek olan İstanbul Park Hyatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazmıştı.

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