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  • 25.03.2019
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Müzikli oyun "Bir "nin Nisan ayı biletleri satışa çıktı

Biletler çıktı
Başrollerinde Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın yer aldığı müzikli oyun "Bir Banka Soygunu Komedisi"nde Akkaş performansıyla göz dolduruyor. Şehir bankasına emanet edilen değerli elmasın peşine düşen hırsızların kahkaha dolu hikayesini anlatan oyunun Nisan ayı biletleri satışa çıktı.

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