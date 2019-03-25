Azerbaycan'ın Sibel Can'ı olarak bilinen Şebnem Tovuzlu, şu sıralar yeni şarkısı 'Unutmadın mı?'nın heyecanını yaşıyor. Yeni şarkısının klibiyle ülkesinde tıklanma rekoru kıran Tovuzlu, "En beğendiğim sanatçı, müziği ve sahnedeki duruşuyla Sibel Can" diyerek de ünlü sanatçıya övgü yağdırdı.
Tovuzlu, Azerbaycan'da sesi ve görüntüsüyle Sibel Can'a benzetiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.