Azerbaycan'ın Sibel Can'ı olarak bilinen Şebnem Tovuzlu, şu sıralar yeni şarkısı 'Unutmadın mı?'nın heyecanını yaşıyor. Yeni şarkısının klibiyle ülkesinde tıklanma rekoru kıran Tovuzlu, "En beğendiğim sanatçı, müziği ve sahnedeki duruşuyla Sibel Can" diyerek de ünlü sanatçıya övgü yağdırdı.



Tovuzlu, Azerbaycan'da sesi ve görüntüsüyle Sibel Can'a benzetiliyor.