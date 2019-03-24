Egzotik doğum günü

Sosyetik işadamı Sami Kiresepi, eşi Rachel Araz'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı. Sosyetik çift, geçtiğimiz günlerde soluğu minik kızlarıyla Endonezya'nın Bali adasında aldı. Ünlü çift, egzotik adada konaklamak için de Four Seasons Resort Hotel'i tercih etti.
Eşinin doğum günü için organize ettiği Bali tatili ile havalara uçan Rachel Araz, geceliği yaklaşık 8 bin liralık villadan bol bol paylaşım yapıp havasını attı. Renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Araz, doğayla iç içe geçen tatilde de huzur dolu anlar yaşadı.
Eşinin doğum günü için organize ettiği Bali tatili ile havalara uçan Rachel Araz, geceliği yaklaşık 8 bin liralık villadan bol bol paylaşım yapıp havasını attı. Renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Araz, doğayla iç içe geçen tatilde de huzur dolu anlar yaşadı.
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