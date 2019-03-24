Egzotik doğum günü

işadamıeşidoğum günü için kesenin ağzını açtı. Sosyetik çift, geçtiğimiz günlerde soluğu minik kızlarıylaaldı. Ünlü çift, egzotik adada konaklamak için de Four Seasons Resort Hotel'i tercih etti.doğum günü için organize ettiği Bali tatili ile havalara uçan Rachel Araz,bol bol paylaşım yapıp havasını attı. Renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Araz, doğayla iç içe geçen tatilde de huzur dolu anlar yaşadı.