İki ay önce İstanbul gecelerinde objektiflere yakalanan ünlü stil danışmanı Ece Sükan'la sosyetik işadamı Uğur Güven, aşk sarhoşu… Daha önce birlikte görüntü vermemek için akla karayı seçen ikili, önceki akşam yakayı ele verdi.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
Ece Sükan’la işadamı Uğur Güven aşk sarhoşu! Yakayı ele verdiler...
Kaçak aşıklar Ece Sükan’la Uğur Güven, önceki akşam Bebek’teki bir mekanda yakayı ele verdi. Güven, gece boyunca güzel stil danışmanının yüzünü severek aşkına romantik anlar yaşattı.
İki ay önce İstanbul gecelerinde objektiflere yakalanan ünlü stil danışmanı Ece Sükan'la sosyetik işadamı Uğur Güven, aşk sarhoşu… Daha önce birlikte görüntü vermemek için akla karayı seçen ikili, önceki akşam yakayı ele verdi.
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