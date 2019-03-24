Ailece eğlence

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano Correia ve ailesi önceki gün İstinyePark'ta alışveriş turundaydı. Markalar Sokağı'nda başlayan alışveriş turlarını, spor giyim ve çocuk giyim mağazalarında devam eden Adriano, çocukları ile gittiği Funtime eğlence merkezinde doyasıya eğlendi...