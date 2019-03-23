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  • 23.03.2019
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Mercedes 'e ünlü akını! , , , , , tarzlarıyla büyüledi

Mercedes Fashion Week İstanbul kapsamında tarihi mekan Çiçek Pasajı'nda gerçeklesen Sudi Etuz Sonbahar-Kış 2019 defilesi misafirlerine etkileyici bir deneyim yaşattı.

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