Türkıye'yi, yurt dışında başarıyla temsil eden dünyaca ünlü modacı Erol Albayrak, Amsterdam Moda Haftası'nda ses getiren bir defileye imza attı. 2018 Hollanda güzeli ve Top Model Leonie Hasselink'in finalde 12 kilo ağırlığında komple kristal işlemeli özel tasarım bir elbise ile podyuma çıktığı Erol Albayrak Houte Couture Design 2019 abiye koleksiyonu büyük ilgi gördü.
Elbiseyi, Hollanda cemiyet hayatının tanınmış bir ismi satın aldı.
Elbiseyi, Hollanda cemiyet hayatının tanınmış bir ismi satın aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.