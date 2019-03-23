Önceki gün 5 yıllık eşi Beren Saat'le 28 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanacağı konuşulan Kenan Doğulu, ayrılık iddialarına adeta şarkılarla mesaj verir gibiydi...
Önceki gün 5 yıllık eşi Beren Saat'le 28 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanacağı konuşulan Kenan Doğulu, ayrılık iddialarına adeta şarkılarla mesaj verir gibiydi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.