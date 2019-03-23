Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.03.2019
  • Gazete

’ta ’le boşanma davasının olduğu konuşulan 'dan şarkılı mesaj

’ta ’le boşanma davasının olduğu konuşulan , önceki akşam bir ödül töreninde sahnedeydi. Popçu, ’le ‘Aldırma deli gönlüm’ şarkısını söyleyerek adeta evliliği bitirmekte ısrarlı olan Saat’e seslenir gibiydi.

Önceki gün 5 yıllık eşi Beren Saat'le 28 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanacağı konuşulan Kenan Doğulu, ayrılık iddialarına adeta şarkılarla mesaj verir gibiydi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleri28 Mart’ta Beren Saat’le boşanma davasının olduğu konuşulan Kenan Doğulu'dan şarkılı mesaj
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri