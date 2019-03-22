Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu sorusu magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Beren Saat sosyal medya hesabından kafaları karıştırmıştı. Bir magazin programında ortaya atılan iddia ise çok konuşuldu. Buna göre Beren Saat ile Kenan Doğulu 28 Mart'ta boşanacak. Peki Beren Saat ve Kenan Doğulu neden boşanıyor? İşte detaylar…

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT NEDEN BOŞANIYORLAR?

Geçtiğimiz günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti. Ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

BEREN SAAT BOŞANMA SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Sıfır makyaj siyah beyaz bir fotoğrafını sayfasında paylaşan Saat, altına şu notu düşmüştü: "Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim... Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984'te Ankara'da, Ayla ve Hüseyin Avni Saat çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ve babası spor akademisi mezunu olan Saat'in Cem adlı bir ağabeyi vardır. Lise dönemine kadar Ankara'da büyüyen Saat, TED Ankara Koleji'nde okurken birçok müzikalde yer alarak sahne hayatına giriş yaptı. Bir röportajında çocukken elinde deodorant şişesiyle şarkı söyleyip ayna karşısında roller yaptığını, çok düşünüp çok okuduğunu belirten Saat, Başkent Üniversitesi'nde İşletme eğitimi almaya başladı.

TÜRKİYE'NİN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

Bölümünden memnun olmadığı için arkadaşlarının desteğiyle 2004 yılında Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programına katıldı. Yarışmada daha sonra "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde birlikte oynama fırsatı bulacağı Engin Akyürek birinci oldu, Saat ise ikinci olarak yarışmayı tamamladı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İLE PARLADI

Daha sonra Sinan Çetin'in çektiği bir reklam filminde ve bir başka şeker markasının reklam filminde rol alan Saat, yine 2004'te, Nazif Tunç ve Ümit Efekan'ın birlikte yönettikleri "Aşkımızda Ölüm Var" isimli televizyon yapımında Ece Uslu'nun canlandırdığı Pervin karakterinin kardeşi olan Nermin'i oynadı. Bu esnada Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çeken Saat, 2005 yılında ilk başrolünü, Cemal Şan'ın yönettiği, yine Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün dizisinde, aralarında Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu oyuncular ile paylaştı. Dizide Zilan Şahvar Azizoğlu karakterini oynayan Saat, hafızalarda bu rolle yer etti. İki sezon boyunca devam eden dizinin ardından 2006 yılına gelindiğinde yine bir Tomris Giritlioğlu projesinde yer alan Saat, "Hatırla Sevgili" isimli dizide Cansel Elçin ve Okan Yalabık'la başrolleri paylaştı. Saat'in Yasemin Ünsal karakterini canlandırdığı, 1950-70 yıllarında yaşanan siyasi olayların anlatıldığı dönem dizisi, yayımlandığı dönem içerisinde büyük başarı elde etti.

AŞK-I MEMNU'NUN BİHTER'İ

Hatırla Sevgili dizisi ile milyonların gönlünde taht kuran Saat, 2007 yılında Avrupa Yakası dizisinin 121. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı ve bu ilk komedi denemesi oldu. 2008 yılında, ona bugünkü popülerliğini kazandıracak olan, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan, Hilal Saral'ın yönettiği Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre ile birlikte rol aldı. Bu dizide canlandırdığı Bihter Yöreoğlu Ziyagil karakterinin Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı eşinin yeğeni Behlül karakteri ile yasak aşk yaşaması büyük ilgi gördü. Dizi yoğun tepkiler alsa da Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımı oldu.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Cihan Doğulu ( 31 Mayıs 1974; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı.

Kenan Cihan Doğulu,31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli'dir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle girdi.

Altı sene piyano bölümünde eğitim aldı, hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öğrenimini de sürdürdü.

Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamladı. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da "Communication" sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı.

Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.İlk albümünü 1993 yılında çıkaran ve iyi bir çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarı elde ederken çok sayıda ödülün de sahibi oldu.Çeşitli kurumların sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesidir.

Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı.

10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. 10. Yıl Marşı'nın bu düzenlemesinin de yer aldığı "Kenan Doğulu 3.5" adlı tekli, 1997 yılının nisan ayında piyasaya sunuldu.

Kenan Doğulu, 2012'den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir.23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift,29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

Diskografi

1993: Yaparım Bilirsin

1994: Sımsıkı Sıkı Sıkı

1996: Kenan Doğulu III

1997: Kenan Doğulu 3,5

1999: Ben Senin Herşeyinim

2001: Ex Aşkım

2002: Kenan Doğulu 5,5

2003: Demedi Deme

2004: Kenan Doğulu 6,5

2006: Festival

2007: Kenan Doğulu 7,5

2009: Patron

2012: Aşka Türlü Şeyler

2016: İhtimaller