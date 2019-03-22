Başarılı sanatçı Funda Arar, önceki akşam 'Arabesk Geceleri' konseptiyle 5'inci kez Günay Restaurant sahnesindeydi.
Arar, şarkılarının yanı sıra şıklığıyla da büyüledi. Şarkıcı, kusursuz fiziğini gözler önüne seren mavi abiyesiyle de hayranlarından tam not aldı.
Arar, şarkılarının yanı sıra şıklığıyla da büyüledi. Şarkıcı, kusursuz fiziğini gözler önüne seren mavi abiyesiyle de hayranlarından tam not aldı.
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