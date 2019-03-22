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  • 22.03.2019
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, şıklığıyla büyüledi

Mavili Funda
Başarılı sanatçı , önceki akşam 'Arabesk Geceleri' konseptiyle 5'inci kez sahnesindeydi.

Arar, şarkılarının yanı sıra şıklığıyla da büyüledi. Şarkıcı, kusursuz fiziğini gözler önüne seren mavi abiyesiyle de hayranlarından tam not aldı.

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