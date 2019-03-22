Önceki akşam Eskişehir'de konser veren Sıla, yeni imajıyla dikkat çekti. Sıla'nın, eski-yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları, gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla sanatçıya enerji verdi...