Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla Gençoğlu imaj değiştirdi. Sıla'nın yeni hali 'Kadın günden güne çirkinleşiyor' yorumlarıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim gibi kendisinde değişiklik yapmak isteyen Sıla, yeni haliyle beğenilmedi. İşte son dönemlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla adı anılan Sıla'nın yeni hali...
21.03.2019 14:11
- Son Güncelleme: 21.03.2019 14:11
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