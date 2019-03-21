Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada alay konusu oldu. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia eden Sıla Gençoğlu'nun yeni halini görenler, sosyal medya üzerinden şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

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