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Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla Gençoğlu imaj değiştirdi. Sıla'nın yeni hali 'Kadın günden güne çirkinleşiyor' yorumlarıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim gibi kendisinde değişiklik yapmak isteyen Sıla, yeni haliyle beğenilmedi. İşte son dönemlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla adı anılan Sıla'nın yeni hali...

21.03.2019 14:11 - Son Güncelleme: 21.03.2019 14:11
Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada alay konusu oldu. Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia eden Sıla Gençoğlu'nun yeni halini görenler, sosyal medya üzerinden şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMİ

Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Hülya Avşar

Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Çağlar Çorumlu

Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Aydan Burhan

Sıla'nın yeni imajı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu: Kadın günden güne çirkinleşiyor

Ömer Dönmez

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