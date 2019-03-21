Gayrimenkul yatırımlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo'nun zenginliği, iştah kabarttı. Fırsatçılar, Hollywood starları ve işadamları arasında yaygın olan İlluminati çılgınlığına İsrail asıllı Shvo'yu da dahil etmeye çalıştı. Bunun için de ünlü emlak kralının Türk eşi Seren Shvo'ya kancayı taktı.

Seren Hanım, önceki gün sosyal medyada kendisine gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Seren Shvo, "İlluminati dünyasına hoşgeldiniz" diye başlayan mesajı önceki gün takipçileriyle paylaştı. Para, ün, güç ve güvenlik vadeden tarikat, Seren Shvo'ya aylık 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 736 bin lira) kazanacağını da iddia etti. Ancak Michael Shvo'nun 10 yıllık eşi Seren Hanım, oyuna gelmedi. Shvo, paylaştığı mesajla düzenbazların işini bozup eşiyle kendisine yakıştırılan İlluminati tarikatına üye olduğu iddiasını yalanladı.



AYDA 500 BİN $

Uyanıklar, tarikata üye toplamak için 'Ayda 500 bin dolar kazanç' vaadinde bulunuyor.