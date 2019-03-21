Michael Shvo, Serdar Bilgili ile ABD'deki yatırımlarını sürdürüyor. Manhattan 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara satın alan ikili, geçen ay da Miami'deki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara satın alarak olay yaratmıştı.
Başarılı ortaklar, New York'ta dev bir yatırıma daha imza atıyor. Shvo ile Bilgili, 2021'de Manhattan'da Mandarin Oriental Oteli açacak. İki ortak bu yeni projeyle ABD'yi kuşatmayı sürdürecek.
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