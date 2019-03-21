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  • 21.03.2019
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ile ortağı , ’da Oteli açarak ’yi kuşatmayı sürdürecek

ile ortağı , 2021’de ’da Oteli açarak ’yi kuşatmayı sürdürecek.

New York'u kuşattılar

Michael Shvo, ile 'deki yatırımlarını sürdürüyor. Manhattan 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara satın alan ikili, geçen ay da Miami'deki The Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara satın alarak olay yaratmıştı.

Başarılı ortaklar, 'ta dev bir yatırıma daha imza atıyor. Shvo ile Bilgili, 2021'de Manhattan'da Mandarin Oriental Oteli açacak. İki ortak bu yeni projeyle ABD'yi kuşatmayı sürdürecek.

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