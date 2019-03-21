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  • 21.03.2019
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, dergisine verdiği çarpıcı pozlarıyla büyüledi

Nur'un yaşam felsefesi

Modacı 'nun yeni koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçen , dergisine çok özel açıklamalar yaptı. Son dönemde yıldızı iyice parlayan 38 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, hayata bakışını şu sözleriyle özetledi:

"Yelkenlerimi açtım. Kendimi rüzgara bıraktım. Ilıklığında ve huzurla seyir halindeyim. Yaşadığım ve yaşayacağım her şeye minnetle, hayatın tadını çıkartma, kendimi fark etme evresindeyim." Güzel oyuncu, verdiği çarpıcı pozlarıyla da herkesi büyüledi.

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