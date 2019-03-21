Modacı Cengiz Abazoğlu'nun yeni koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçen Nur Fettahoğlu, Şamdan Plus dergisine çok özel açıklamalar yaptı. Son dönemde yıldızı iyice parlayan 38 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, hayata bakışını şu sözleriyle özetledi:



"Yelkenlerimi açtım. Kendimi rüzgara bıraktım. Ilıklığında ve huzurla seyir halindeyim. Yaşadığım ve yaşayacağım her şeye minnetle, hayatın tadını çıkartma, kendimi fark etme evresindeyim." Güzel oyuncu, verdiği çarpıcı pozlarıyla da herkesi büyüledi.