Ünlü müzisyen ve oyuncu Kutsi, önceki gün Vadistanbul'da oyuncu aşkı Feyza Çıpa ile alışveriş turundaydı. İkili, Çıpa'nın isteğiyle Cold Stone'da dondurma keyfi yaptı. Saç rengini değiştiren ve kızıl haliyle dikkat çeken Feyza Çıpa, yeni tiyatro oyunu ve dizi projelerinin olduğunu söyledi.
- Saklambaç
- 20.03.2019
- Gazete
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