Eski sevgilisi Sıla ile davalık olan oyuncu Ahmet Kural'a hayranlarından anlamlı bir hediye geldi. Kural'ın fanları başarılı oyuncu adına LÖSEV'e bağışta bulundu. Ahmet Kural'ın hayranları bağışlarıyla kanserli çocukları sevindirdi. Oyuncu, bu hediyeyle moral depoladı.







Ahmet Kural ile Sıla arasındaki davada önceki gün de yeni bir gelişme yaşandı. Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne süren popçu, oyuncunun görgü tanığına 'yalancı şahit' diyerek iftira attığını iddia etti. Görgü tanığı Kural'a dava açtı. Ancak mahkeme, bu davayı reddetti.

Kural fanları oyuncuya "Bu zor günlerinde seni mutlu etmek için bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli bir şey yok" diye yazan sertifikayı gönderdi.





Sıla ise şu sıralar yeni albümünün reklamını yapmakla meşgul.