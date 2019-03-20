Sık sık pijamalarıyla alışverişe çıkan Aleyna Tilki, ezber bozdu!

Sık sık pijamalarıyla alışverişe çıkan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'ta şıklığıyla dikkat çekti. 18 yaşındaki popçu, kırmızı kot ceketinin altına giydiği minisiyle de kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Sık sık pijamalarıyla alışverişe çıkan Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'ta şıklığıyla dikkat çekti. 18 yaşındaki popçu, kırmızı kot ceketinin altına giydiği minisiyle de kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
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