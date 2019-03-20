İrlandalı model eşi Chloe Loughnan'la ayrılık dedikodularına sinirlenen Serdar Ortaç, yeni iddialar üzerine küplere bindi. Boşanmayı yalanlayan popçu, dün de bir TV programında eşinin kendinden habersiz bebeğini aldırdığı öne sürülünce ateş püskürdü.



Ünlü popçu, şu sözlerle de dedikodulara nokta koydu: "Eşimin kürtaj olduğu ve benim bu yüzden ondan ayrılacağım iddiası çok çirkin. Böyle şeylere inanmayın. Bu haberlerin hepsi yalan."

Ortaç, iddiaları yalanladı ancak 'Gel Konuşalım' programı popçunun avukatına "Boşanacağım" dediği ses kaydına ulaştı.